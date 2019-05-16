«Північний потік-2» заблоковано: еко-активісти залізли в трубу з'єднувального газогону, фото — Твіттер Climate Justice Greifswald

https://racurs.ua/ua/n121995-pivnichnyy-potik-2-zablokovano-eko-aktyvisty-zalizly-v-trubu-ziednuvalnogo-gazogonu-foto.html

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Спорудження з'єднувального газогону для «Північного потоку-2» заблоковано у Німеччині. У газогін Eugal, який пройде по східній території Німеччини до кордону з Чехією, залізли еко-активісти і тимчасово зупинили його прокладання.

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П’ятеро учасників природоохоронного руху Climate Justice Greifswald уранці 16 травня проникли на територію будівництва, залізли у відкриту трубу і дотепер не вилізли з неї. Про інцидент повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на поліцію міста Нойбранденбурга.

Троє активістів перебувають на території будівництва, а п’ятеро сидять безпосередньо в трубі, довжина якої становить 1,5 км, а діаметр 1,15 м.

Поліція не знає, в якій ділянці труби перебувають еко-активісти, але роботи зі зварювання труб тимчасово зупинилися.

Активісти попереджали про свою акцію. Уранці перед її початком вони розповсюдили заяву, в якій повідомили, що планують залізти у трубу під населеним пунктом Врангельсбург, аби затягнути її будівництво і привернути увагу до шкоди, яку завдає розробка природного газу.

Один з активістів зв’язується з людьми в трубі по мобільному телефону. Поліція і будівельники передали їм прилад для вимірювання рівня кисню в повітрі.

У поліції не знають про якісь інші конкретні вимоги протестувальників, правоохоронці Німеччини сформували групу, яка проводитиме переговори з активістами. Відомо, що їм не загрожують арешти, оскільки їхні дії узгоджені із конституційним правом свободи зібрань.

Будівництво EUGAL, європейського з'єднувального газогону, планують завершити до кінця року. Через нього газ із «Північного потоку-2» росіяни мають намір транспортувати в Європу.

Нагадаємо, що Данія дотепер не вирішила, чи надаватиме дозвіл на прокладання російсько-німецького газогону «Північний потік-2» через свої територіальні води.