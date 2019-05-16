«Укрпочта» хочет продать здание на Майдане и пересадить почтальонов в селах на автомобили

«Укрпочта» может продать киевский главпочтамт, фото: «Українські новини»

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«Укрпочта» может продать свое здание на Майдане Незалежности в Киеве и аналогичную недвижимость в областных центрах.

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Об этом недавно заявил глава госкомпании Игорь Смелянский, сообщает UBR.

По словам Смелянского, в такой недвижимости нет никакой необходимости.

К тому же, такое размещение офисов госкомпании вызывает ряд неудобств у почтальонов и клиентов компании, особенно когда происходят какие-то мероприятия или акции протеста.

По его мнению, офисы «Укрпочты» можно перенести в здания сортировочных центров, которые, как исторически сложилось, расположены недалеко от железнодорожных вокзалов.

Впрочем, самостоятельно принимать такие решения «Укрпочта» не может, для этого необходимо получить соответствующее разрешение правительства.

Стоит отметить, что в прошлом году «Укрпочта» сдала в аренду на 60 месяцев часть площади на первом этаже киевского главпочтамта. По этому соглашению госкомпания получит около 70 млн грн.

Кроме того, Смелянский на пресс-конференции в Киеве заявил о планах заменить отделения в небольших селах на автомобили и ввести мобильные почтовые отделения. По его словам, в селах, где проживают менее 2 тыс. человек, почтовые отделения всегда будут убыточными. Об этом сообщает издание Today.

Чиновник отмечает, что эксперимент по внедрению мобильных отделений в Черниговской области завершился успешно, поэтому такую практику распространят на другие регионы.

Однако, чтобы продолжить проект, необходимы средства. Глава «Укрпочты» отмечает, что один из международных банков готов дать под низкие проценты кредит на сумму 800 млн грн.

Приоритетными для этого проекта являются Киевская, Винницкая и Полтавская области.

Напомним, в апреле «Укрпочта» представила почтовую марку в честь Валерия Лобановского.