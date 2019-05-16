САП открыла дело против Лещенко из-за квартиры за 7 млн грн, нардеп назвал это трагифарсом, фото — ТСН

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 16 мая сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту публикаций в СМИ данных о нардепе Сергее Лещенко.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о покупке элитной квартиры в центре столицы за деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Производство открыли по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) УК Украины, а Лещенко вызвали на допрос. Открытие дела в САП объяснили тем, что Лещенко якобы получал взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов. Досудебное расследование будет осуществлять Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Депутат в Фейсбук оперативно отреагировал на открытое против себя производство. Эту историю он назвал трагифарсом и призвал генпрокурора Юрия Луценко немедленно внести представление в парламент о снятии с него депутатской неприкосновенности.

Достаточно спасать себя за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье «отсутствие события преступления», — заявил Лещенко.

Он также обещает судиться с САП о защите чести и достоинства.

Лещенко в 2016 году приобрел квартиру в центре Киева. Ее стоимость СМИ оценивали в 7 млн ​​грн. После этого экс-журналиста обвинили в коррупции. Производство, которое было открыто в отношении него, закрыл Печерский райсуд Киева.

В НАБУ заявили, что 7,55 млн грн, которые были уплачены нардепом за квартиру, предоставили Алена Притула (заем — 3,7 млн грн), мать депутата (2 млн грн), гражданская жена (150 тыс. грн). Еще 1,78 млн грн были личными сбережениями Лещенко. В НАБУ заявляли, что в приобретении квартиры обнаружили признаки административного правонарушения.

Недавно генпрокурор назвал Лещенко «политическим скунсом» и пригрозил подозрением из-за разглашения данных досудебного следствия по «черной бухгалтерии» Партии регионов, которое привело к вмешательству в американские выборы из Украины. Речь идет об обнародовании информации о бывшем политтехнологе Партии регионов и руководителе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте. Луценко считает, что Лещенко вместе с директором НАБУ Артемом Сытником влиял на выборы в США в 2016 году.

Юрист американского президента Рудольф Джулиани в мае отменил свою поездку в Украину «из-за врагов Трампа и США» в окружении Зеленского, назвав таким врагом Лещенко. В ответ Лещенко заявил, что генпрокурор Луценко наговорил Джулиани «кучу фейков», которые тот впоследствии озвучил в эфире американского телеканала Fox.

21 марта Генпрокуратура начала расследование возможного вмешательства украинцев в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.