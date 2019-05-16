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Ракурс
Партия Вакарчука: что известно о членах команды. Фото: Страна

Партия Вакарчука: что известно о членах команды (ФОТО)

16 мая 2019, 17:08
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Известный рок-музыкант Святослав Вакарчук показал свою команду, с которой хочет пойти на осенние выборы в парламент. Пока что он представил шестерых членов партии «Голос».

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Сам Вакарчук регулярно попадает в топ-листы самых влиятельных людей Украины по версии разных изданий. В январе этого года накануне предвыборной гонки Вакарчук решил не баллотироваться в президенты, однако решил пойти в парламент.

Юлия Клименко из партии Вакарчука. Фото: Слово и дело

В партию «Голос» вошла экс-заместитель министра экономики в 2015—2016 годах Юлия Клименко. Она 17 лет занимала руководящие должности в инвестиционных компаниях, которые сотрудничали с иностранными организациями.

Ярослав Юрчишин из партии "Голос". Фото: Новые лидеры

Компанию Клименко составил общественный активист Ярослав Юрчишин, который занимается борьбой с коррупцией. В рамках этой деятельность он находился в Совете общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), был советником экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, состоял в конкурсной комиссии по избранию прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и возглавлял Киевскую организацию партии «ДемАльянс». В послужном списке Юрчишина также работа помощником народных депутатов Игоря Криля и Леси Оробец.

Соломия Бобровская из партии Вакарчука. Фото: РБК

Соломия Бобровская, которая была советником экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, также вошла в команду Вакарчука. Ранее ее наградили медалью «За жертвенность и любовь к Украине» от УПЦ КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата). Бобровская является участницей движения «Честно. Фильтруй Раду!» и соучредителем Евромайдана SOS. В ее послужном списке также есть должность помощницы вице-премьера по гуманитарным вопросам Александра Сыча.

Андрей Шараскин из партии "Голос". Фото: Дия

Киборг Донецкого аэропорта Андрей Шараскин с позывным «Богема» также вошел в партию «Голос». Будучи режиссером и актером, Шараскин в 2014 году пошел служить на Донбасс. Он занимал должность председателя нацдвижения «Государственная инициатива Яроша» и получил именное оружие от Александра Турчинова (секретарь СНБО). Также у Шараскина есть орден «За мужество» III степени, знак отличия президента и медаль участника АТО.

Юрий Соколов из партии "Голос". Фото: Википедия

В команду Вакарчука вошел заслуженный врач Украины Юрий Соколов. Доктор медицинских наук заведует отделением интервенционной кардиологии в институте кардиологии им. Академика М. Д. Стражеско, а также обладает орденом «За заслуги» III степени. Соколов входит в Европейское общество кардиологов и представляет Украину в международной общественной инициативе «Stent for Life».

Как ранее сообщалось, Вакарчук рассказал о главных целях своей партии.

Источник: Ракурс


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