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Ракурс
Вакарчук записал обращение от партии «Голос». Фото: InfoResist

Вакарчук записал обращение от партии «Голос» (ВИДЕО)

17 мая 2019, 15:48
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Святослав Вакарчук, известный украинский музыкант, записал обращение к украинцам. В видео он обращается к гражданам от имени своей партии «Голос». Вместе с ней он планирует идти на парламентские выборы осенью 2019 года.

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По словам Вакарчука, после презентации партии за один день к ним присоединилось много волонтеров, а самой работы стало втрое больше. Для развития команды им требуется больше людей. Об этом певец сообщил в своем видео на Facebook.

Вакарчук рассказал, какие люди нужны его новой партии. По его утверждению, это должны быть патриотичные, порядочные, профессиональные и молодые душой люди, которые готовы принести изменения в украинскую политику.

Как сообщал «Ракурс», накануне стало известно, кто вошел в команду Вакарчука. В частности, певец представил шесть членов партии «Голос».

Источник: Ракурс


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