Трамп хочет построить черный стальной забор с шипами на границе с Мексикой. Фото: BB

https://racurs.ua/n122034-tramp-hochet-postroit-chernyy-stalnoy-zabor-s-shipami-na-granice-s-meksikoy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его стены с Мексикой будет другой дизайн. Теперь это будет не бетонная стена, как он обещал, а стальной забор с шипами.

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Трамп также подчеркнул, что забор покрасят в черный цвет, чтобы он поглощал тепло и скалолазы-мигранты не могли прикоснуться к раскаленному металлу. Об этом сообщает издание Washington Post.

Белый дом направил уже миллионы средств из оборонной сферы на ускоренное строительство стены Трампа, однако президент США постоянно меняет детали проекта, чем приводит в замешательство инженеров и помощников.

Одним из необычных заявлений Трампа инженерам стало замечание, что стена должна быть красивой, а не просто массивной.

В издании отмечают, что Трамп должно быть чувствует себя строителем, как бывший сотрудник Службы внутренней безопасности Дэвид Лапан. Госслужащий потратил более 3 млн долл. на строительство прототипов пограничного барьера возле Сан-Диего.

Как ранее сообщал «Ракурс», для строительства стены Трампа Пентагон выделил около 1 млрд долл.