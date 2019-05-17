ВНО 2019: тесты по математике будут сдавать первыми, а шрифтом Брайля напечатают биологию. Фото: ukranews

https://racurs.ua/n122033-vno-2019-testy-po-matematike-budut-sdavat-pervymi-a-shriftom-braylya-napechataut-biologiu-spisok.html

Ракурс

В Украине внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году начнется тестом по математике. Он пройдет уже 21 мая.

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Следующим будет тест по украинскому языку и литературе (23 мая). Через несколько дней (27 мая) украинцы смогут сдать тесты по таким иностранным языкам, как испанский, немецкий и французский. Английский можно будет сдать уже 28 мая. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования на своей странице в Facebook.

Последней в мае будут сдавать физику (30 мая). Затем будут тесты по истории Украины (4 мая), биологии (6 июня), географии (11 июня) и химии (13 июня).

Для тех, кто получал или получают образование на языке коренных народов, или на языке, который не относится к славянской группе, будет уменьшен порог баллов (сдал/не сдал).

Как сообщает издание УНН, в этом году украинцы с особыми потребностями смогут сдавать еще и биологию, которую добавили к списку предметов, напечатанных шрифтом Брайля. Кроме биологии, они могут сдавать математику, украинский язык и литературу, а также историю Украины.

Отметим, что для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались более 354 тыс. человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», для нацменьшинств ввели «адаптивный порог» в тестах по украинскому языку.