ЗНО 2019: тести з математики складатимуть першими, а шрифтом Брайля надрукують біологію. Фото: ukranews

https://racurs.ua/ua/n122033-zno-2019-pershou-budut-skladaty-matematyku-a-zi-shryftom-braylya-mojna-bude-sklasty.html

Ракурс

В Україні зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року почнеться тестом із математики. Він відбудеться вже 21 травня.

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Наступним буде тест із української мови та літератури (23 травня). За декілька днів (27 травня) українці зможуть скласти тести з таких іноземних мов, як іспанська, німецька та французька. Англійську можна буде скласти вже 28 травня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти на своїй сторінці у Facebook.

Останньою у травні складатимуть фізику (30 травня). Потім будуть тести з історії України (4 травня), біології (6 червня), географії (11 червня) та хімії (13 червня).

Ті, хто здобував або здобувають освіту мовою корінних народів, або мовою, що не належить до слов’янської групи, матимуть менший поріг балів (склав/не склав).

Як повідомляє видання УНН, цього року українці з особливими потребами зможуть складати ще й біологію, яку додали до списку предметів, надрукованих шрифтом Брайля. Окрім біології, вони можуть скласти математику, українську мову та літературу, а також історію України.

Зазначимо, що для проходження ЗНО цьогоріч зареєструвалися понад 354 тис. осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», для нацменшин запровадили «адаптивний поріг» у тестах із української мови.