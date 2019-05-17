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Верховна Рада: нардепи встановили новий антирекорд відвідуваності у п’ятницю / Фото: Новое Время

Верховна Рада: до кінця робочої п’ятниці у залі залишилося 12 нардепів (ФОТО, ВІДЕО)

17 тра 2019, 14:37
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У Верховній Раді в п’ятницю, під кінець робочого дня, залишилося лише 12 народних депутатів із 450-ти. Сесійна зала українського парламенту практично повністю спорожніла. Про це на власних сторінках у Facebook повідомили нардепи Борислав Береза та Леонід Ємець.

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Черговий антирекорд. 12 депутатів у Раді. Ви думаєте сотні пустих місць бояться перевиборів? Та вони мріють, щоб виборчий закон не встигли змінити і вони впевнені що знову будуть в парламенті. Такі ж пусті місця, як по формі, так і по суті, — написав Ємець.

Він також наголосив на необхідності ухвалити виборчий закон. На думку нардепа, якщо цього не зробити — у Верховній Раді нового скликання хтось інший публікуватиме «такі ж сумні фото пустої зали єдиного законодавчого органу».

Верховна Рада: нардепи оновили антирекорд відвідуваності у п’ятницю

Верховна Рада: нардепи оновили антирекорд відвідуваності у п’ятницю

У нас черговий антирекорд. У сесійній залі залишилося лише 12 нардепів. Але і це мабуть ще не дно…, — додав у Facebook Борислав Береза.

Джерело: Ракурс


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