Легендарна кішка-мем Grumpy Cat померла від важкої хвороби. Фото: Рамблер

https://racurs.ua/ua/n122029-legendarna-kishka-mem-grumpy-cat-pomerla-vid-vajkoyi-hvoroby-foto.html

Ракурс

Кішка-мем Grumpy Cat (Сварлива кішка) померла. Улюблениці користувачів соціальних мереж було сім років. Її підкосила важка хвороба.

Loading...

Кішка хворіла тривалий час і померла внаслідок ускладнень, зумовлених інфекцією сечостатевих шляхів. Про це повідомили у Twitter господарі Grumpy Cat, які мешкають в Арізоні (США).

Варто відзначити, що Grumpy Cat — це несправжнє ім’я кішки. Спочатку її назвали Tarder Sauce. Вона стала популярною на весь світ у 2012 році завдяки участі в різних телешоу, показах і, звичайно ж, її смішним фото. Адже саме вони викликали справжній резонанс у користувачів соціальних мереж і швидко стали мемами. На фотографіях у кішки дуже сердитий вигляд, незвичний для тварин.

Відомо, що господарі тварини заробили на її популярності сотні мільйонів доларів.

Сердитий кіт допомагав мільйонам людей по всьому світу посміхатися навіть у важкі часи, — зазначили господарі.

Нагадаємо, на модному показі Esmod International Fashion Show у турецькому Стамбулі безпритульна кішка вибігла на подіум прямо під час дефіле. Вона стала справжньою зіркою показу.