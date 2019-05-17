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Легендарна кішка-мем Grumpy Cat померла від важкої хвороби. Фото: Рамблер

Легендарна кішка-мем Grumpy Cat померла від важкої хвороби (ФОТО)

17 тра 2019, 14:21
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Кішка-мем Grumpy Cat (Сварлива кішка) померла. Улюблениці користувачів соціальних мереж було сім років. Її підкосила важка хвороба.

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Кішка хворіла тривалий час і померла внаслідок ускладнень, зумовлених інфекцією сечостатевих шляхів. Про це повідомили у Twitter господарі Grumpy Cat, які мешкають в Арізоні (США).

Grumpy Cat померла від важкої хвороби. Фото: Twitter

Варто відзначити, що Grumpy Cat — це несправжнє ім’я кішки. Спочатку її назвали Tarder Sauce. Вона стала популярною на весь світ у 2012 році завдяки участі в різних телешоу, показах і, звичайно ж, її смішним фото. Адже саме вони викликали справжній резонанс у користувачів соціальних мереж і швидко стали мемами. На фотографіях у кішки дуже сердитий вигляд, незвичний для тварин.

Відомо, що господарі тварини заробили на її популярності сотні мільйонів доларів.

Сердитий кіт допомагав мільйонам людей по всьому світу посміхатися навіть у важкі часи, — зазначили господарі.

Grumpy Cat померла від важкої хвороби. Фото: Instagram

Нагадаємо, на модному показі Esmod International Fashion Show у турецькому Стамбулі безпритульна кішка вибігла на подіум прямо під час дефіле. Вона стала справжньою зіркою показу.

Джерело: Ракурс


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