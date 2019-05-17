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Ракурс
Grumpy Cat умерла от тяжелой болезни. Фото: Рамблер

Легендарная кошка-мем Grumpy Cat умерла от тяжелой болезни (ФОТО)

17 мая 2019, 14:21
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Кошка-мем Grumpy Cat (Сердитая кошка) умерла. Любимице пользователей социальных сетей было семь лет. Ее подкосила тяжелая болезнь.

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Кошка болела долгое время и умерла в результате осложнений, вызванных инфекцией мочеполовых путей. Об этом сообщили в Twitter хозяева Grumpy Cat, проживающие в Аризоне (США).

Grumpy Cat умерла от тяжелой болезни. Фото: Twitter

Стоит отметить, что Grumpy Cat — это ненастоящее имя питомца. Изначально кошку назвали Tarder Sauce. Она стала популярной на весь мир в 2012 году благодаря участию в различных телешоу, показах и, конечно же, ее смешным фото. Ведь именно они вызвали настоящий резонанс у пользователей социальных сетей и быстро стали мемами. На фотографиях у кошки очень сердитый вид, непривычный для животных.

Известно, что хозяева питомца заработали на его популярности сотни миллионов долларов.

Сердитый кот помогал миллионам людей по всему миру улыбаться даже в трудные времена, — отметили хозяева.

Grumpy Cat умерла от тяжелой болезни. Фото: Instagram

Напомним, на модном показе Esmod International Fashion Show в турецком Стамбуле бездомная кошка выбежала на подиум прямо во время дефиле. Она стала настоящей звездой показа.

Источник: Ракурс


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