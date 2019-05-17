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Ракурс
Гройсман назвал условие реактивного взлета экономики Украины / Фото: КМУ

Гройсман назвал секрет обеспечения реактивного взлета экономики Украины

17 мая 2019, 14:16
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Глава Кабмина Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство вместе с Верховной Радой имеет время и шанс для того, чтобы принять нужные решения, которые позволят не только изменить систему принятия решений, но и обеспечить реактивный взлет украинской экономики. Об этом премьер-министр заявил сегодня с парламентской трибуны во время «Часа вопросов к правительству».

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Он взял слово после заявления фракции «Народный фронт» о выходе из коалиции и поблагодарил парламентариев, которые пять лет работали в интересах Украины.

Теперь встал вопрос — что дальше? Мы должны изменить систему принятия решений. Мы должны быть быстрыми, мобильными и максимально качественными, — подчеркнул глава Кабмина.

Гройсман убежден, что действующая Рада и правительство будут работать до следующих парламентских выборов. По мнению премьера, среди важных вопросов — депутатская неприкосновенность, продолжение реформы децентрализации, выполнение положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Давайте изменим систему (принятия решений) и за неделю примем нужные законы, дадим реактивный взлет украинской экономике, — сказал Владимир Гройсман.

По его словам, власти или реализует возможности для укрепления Украины, или нынешний этап вновь станет этапом потери возможностей.

Источник: Ракурс


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