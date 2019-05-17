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Ракурс
Гройсман назвав умову реактивного злету економіки України / Фото: КМУ

Гройсман назвав секрет забезпечення реактивного злету економіки України

17 тра 2019, 14:16
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Глава Кабміну Володимир Гройсман заявив, що український уряд разом з Верховною Радою мають час і шанс для того, щоб ухвалити потрібні рішення, які дозволять не лише змінити систему ухвалення рішень, а й надати реактивний злет українській економіці. Про це прем'єр-міністр заявив сьогодні з парламентської трибуни під час «Години запитань до уряду».

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Він взяв слово після заяви фракції «Народний фронт» про вихід із коаліції та подякував парламентарям, які п’ять років працювали в інтересах України.

Тепер постало питання — що далі? Ми маємо змінити систему ухвалення рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними, — наголосив глава Кабміну.

Гройсман переконаний, що чинна Рада і уряд працюватимуть до наступних парламентських виборів. На думку прем'єра, серед важливих питань — депутатська недоторканність, продовження реформи децентралізації, посилення виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Давайте змінимо систему (ухвалення рішень) і за тиждень ухвалимо потрібні закони, дамо реактивний злет українській економіці, — сказав Володимир Гройсман.

За його словами, влада або реалізує можливості задля зміцнення України, або нинішній етап знов стане етапом втрати можливостей.

Джерело: Ракурс


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