Екс-голову Нацгвардії Аллерова арештували на два місяці. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n122030-eks-golovu-nacgvardiyi-allerova-areshtuvaly-na-dva-misyaci-video.html

Ракурс

Екс-керівник Національної гвардії Юрій Аллеров арештований на два місяці. Його підозрюють у заволодінні держмайном на суму 81,64 млн грн.

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Аллеров може вийти з-під варти виплативши заставу у розмірі 4,8 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили заставу у розмірі 11 млн грн, але Солом’янський суд Києва виніс своє рішення. Про це повідомляє «Громадське».

Захисники Аллерова наполягають, що він не отримував жодної вигоди, а всі підозри необґрунтовані. У відповідь САП наголосила, що вигоду отримала донька Аллерова, яка зараз проживає у Росії.

У свою чергу екс-керівний Нацгвардії, заявляє, що справа проти нього має політичні мотиви.

«Змови ніколи не було. Це політичне та фінансове замовлення кіл, які зараз керують НАБУ» — екс-керівник Нацгвардії про підозру, яку йому висунули детективи pic.twitter.com/2uohfBttg9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 мая 2019 г.

Аллерова та його можливого спільника генерального директора «Укрбуду» підозрюють у скоєнні дій, передбачених ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).

За цією ж статтею кваліфікували дії оцінювача квартир, однак йому ще додали сприяння злочину (ст. 27 КК України).

Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Аллеров незаконно заробив кошти на житлі для військовослужбовців.