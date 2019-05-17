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Ракурс
Экс-главу Нацгвардии Аллерова арестовали на два месяца. Фото: YouTube

Экс-главу Нацгвардии Аллерова арестовали на два месяца (ВИДЕО)

17 мая 2019, 14:01
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Экс-руководитель Национальной гвардии Юрий Аллеров арестован на два месяца. Его подозревают в завладении госимуществом на сумму 81,64 млн грн.

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Аллеров может выйти из-под стражи выплатив залог в размере 4,8 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просили залог в размере 11 млн грн, но Соломенский суд Киева вынес свое решение. Об этом сообщает «Громадське».

Защитники Аллерова настаивают, что он не получал никакой выгоды, а все подозрения беспочвенны. В ответ САП подчеркнула, что выгоду получила дочь Аллерова, которая сейчас проживает в России.

В свою очередь экс-управляющий Нацгвардии, заявляет, что дело против него имеет политические мотивы.

Аллерова и его возможного сообщника генерального директора «Укрбуда» подозревают в совершении действий, предусмотренных ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

По этой же статье квалифицировали действия оценщика квартир, однако ему еще добавили содействие преступлению (ст. 27 УК Украины).

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», Аллеров незаконно заработал средства на жилье для военнослужащих.


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