Отдых в Египте для 170 украинцев закончился муками: остались без воды и еды. Фото: mozp.org

https://racurs.ua/n122026-otdyh-v-egipte-dlya-170-ukraincev-zakonchilsya-mukami-ostalis-bez-vody-i-edy-foto.html

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Отдых в Египте обернулся муками для группы украинских туристов. Они уже несколько дней не могут вылететь из аэропорта Шарм-эль-Шейха домой.

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Туристы жалуются на условия в отелях, куда их поселили после отмены рейса лоукоста SkyUp Airlines. По словам одной из туристок Анны Гаращук, рейс переносили три раза. В связи с этим их сначала заселили в один отель, а потом переселили в другой, из которого в итоге тоже выселили. Туристам, среди которых есть маленькие дети, приходится ждать информацию о вылете в холле отеля. Об этом девушка написала в Facebook.

По ее словам, местная компания Sun Travelне не предоставляет никакой информации о вылете из Шарм-эль-Шейха.

Другой пользователь соцсети Юлия Демкина написала, что в Египте застряли 170 человек, включая детей и грудничков, их оставили без воды и еды. Она также отметила, что у некоторых деток была температура.

В сообщении говорится, что рейс тоже переносили несколько раз. Изначально на несколько часов, а потом и вовсе отменили. Отдыхающих же поселили в отель с жуткими условиями.

Вечером снова перенесли вылет на 4.00 утра, когда люди собрались ждать автобус, объявили, что нет самолета, вы никуда не летите! Никто не объясняет, сколько ждать и когда нас отправят домой! Воду не дают, приходится покупать (у некоторых людей закончились деньги), от еды, которую тут давали, отравились дети и взрослые! Номера в подвале, где ужасный запах канализации, — указано в посте.

Кроме того, утверждается, что сотрудники отеля распыляли какое-то вещество из баллончика, в связи с чем у туристов ухудшилось самочувствие.

Напомним, в августе 2018 года в Турции застряли туристы из Украины. Тогда туроператор JoinUp пообещал по 15 евро каждому пострадавшему отдыхающему в качестве компенсации за расходы на питание.