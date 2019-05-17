Ирина Луценко уволилась. Фото: ПЕРСОНА

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Ирина Луценко, нардеп от БПП и представитель действующего президента Петра Порошенко в парламенте, сегодня подала в отставку.

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Луценко, которая находилась на этом посту с апреля 2017 года, объявила о своем решении перед журналистами в Верховной Раде, продемонстрировав заявление об увольнении, поданное Порошенко.

Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия в качестве представителя президента Порошенко в парламенте, — заявила она, дальше отчитавшись об итогах своей деятельности.

Накануне другой нардеп от БПП Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного представителя президента Украины по мирному урегулированию в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, занимающейся вопросами урегулирования ситуации на Донбассе.

Кроме того, СМИ сообщили, что замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев, который занимался внешней политикой, также подал в отставку.