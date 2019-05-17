Ірина Луценко звільнилася. Фото: ПЕРСОНА

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Ірина Луценко, нардеп від БПП і представник чинного президента Петра Порошенка у парламенті, сьогодні подала у відставку.

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Луценко, яка перебувала на цій посаді з квітня 2017 року, оголосила про своє рішення перед журналістами у Верховній Раді, продемонструвавши заяву про звільнення, подану Порошенку.

Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження, як представника президента Порошенка в парламенті, — заявила вона, далі прозвітувавши про підсумки своєї діяльності.

Напередодні інший нардеп від БПП Ірина Геращенко написала заявупро звільнення з посади уповноваженого представника президента України з мирного врегулювання в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, що займається питаннями врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, також подав у відставку.