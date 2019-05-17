Порошенко, Гройсман, Парубій: суд взявся за справу про заборону виїзду з України для 180 топ-чиновників / Фото: azattyk.org

https://racurs.ua/ua/n122027-poroshenko-groysman-parubiy-sud-vzyavsya-za-spravu-pro-zaboronu-vyyizdu-z-ukrayiny-dlya-180.html

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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо заборони виїзду з України 180 топ-чиновників, зокрема президента Петра Порошенка, глави уряду Володимира Гройсмана та спікера Верховної Ради Андрія Парубія, після проведення парламентських та президентських виборів.

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Як інформує прес-служба суду, ця справа розглядатиметься у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Нацполіції, СБУ та Держприкордонслужби щодо непроведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності особами, які обіймають політичні посади і які, на думку позивача, могли вчиняти корупційні злочини.

Окрім Порошенка, Гройсмана і Парубія у «чорному списку» зазначено понад 50 нардепів президентської фракції, 40 членів уряду, голова правління НАК «Нафтогаз України», а також судді Верховного суду і члени ВККСУ.

Нагадаємо, ще у квітні екс-нардеп Давид Жванія просив суд заборонити президенту України та іншим високопосадовцям покидати територію держави протягом року після виборів.