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Ракурс
Вперше в Азії узаконили одностатеві шлюби. Фото: twitter/pierrebmarc

Вперше в Азії узаконили одностатеві шлюби (ФОТО, ВІДЕО)

17 тра 2019, 12:51
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Вперше в Азії дозволили законно укладати одностатеві шлюби. Революційне для регіону рішення було прийнято в Тайвані.

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Тисячі демонстрантів стояли біля стін парламенту з райдужними прапорами під зливою в очікуванні важливого рішення. Закон передбачає правовий захист одностатевих шлюбів, яким володіють гетеросексуальні пари. Про це повідомляє Reuters.

Тайванці стоять під дощем в очікуванні дозволу на одностатеві шлюби. Фото: twitter/ATLFM1005

Закон набуде чинності 24 травня. Експерти вважають, що це рішення може коштувати чинному президенту Цаю Інгвену перемоги на виборах наступного року.

Відповідно до закону, шлюби можна укладати між тайванцями або ж із іноземцями з країн, в яких дозволені одностатеві шлюби. Також пари зможуть усиновити дітей, однак тільки в тому випадку, якщо дитина біологічно пов’язана з одним із партнерів.

У Тайвані дозволили одностатеві шлюби. Фото: Twitter/lpuntavui

Це рішення викликало гнів у консерваторів, які заявляють, що новий закон порушує волю народу. Минулого року на серії референдумів виборці виступили проти одностатевих шлюбів, стверджуючи, що шлюб можна укладати тільки між чоловіком і жінкою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Брунеї у квітні набули чинності жорсткі закони про смертну кару за одностатеві відносини. У країні до кримінального кодексу додали закони шаріату.


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