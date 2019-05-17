Вперше в Азії узаконили одностатеві шлюби. Фото: twitter/pierrebmarc

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Ракурс

Вперше в Азії дозволили законно укладати одностатеві шлюби. Революційне для регіону рішення було прийнято в Тайвані.

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Тисячі демонстрантів стояли біля стін парламенту з райдужними прапорами під зливою в очікуванні важливого рішення. Закон передбачає правовий захист одностатевих шлюбів, яким володіють гетеросексуальні пари. Про це повідомляє Reuters.

Закон набуде чинності 24 травня. Експерти вважають, що це рішення може коштувати чинному президенту Цаю Інгвену перемоги на виборах наступного року.

Відповідно до закону, шлюби можна укладати між тайванцями або ж із іноземцями з країн, в яких дозволені одностатеві шлюби. Також пари зможуть усиновити дітей, однак тільки в тому випадку, якщо дитина біологічно пов’язана з одним із партнерів.

Це рішення викликало гнів у консерваторів, які заявляють, що новий закон порушує волю народу. Минулого року на серії референдумів виборці виступили проти одностатевих шлюбів, стверджуючи, що шлюб можна укладати тільки між чоловіком і жінкою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Брунеї у квітні набули чинності жорсткі закони про смертну кару за одностатеві відносини. У країні до кримінального кодексу додали закони шаріату.