Впервые в Азии узаконили однополые браки. Фото: twitter/pierrebmarc

https://racurs.ua/n122025-vpervye-v-azii-uzakonili-odnopolye-braki-foto-video.html

Ракурс

Впервые в Азии разрешили законно заключать однополые браки. Революционное для региона решение было принято в Тайване.

Loading...

Тысячи демонстрантов стояли у стен парламента с радужными флагами под ливнем в ожидании важного решения. Закон предусматривает правовую защиту однополым бракам, которой обладают гетеросексуальные пары. Об этом сообщает Reuters.

Закон вступит в силу 24 мая. Эксперты полагают, что это решение может стоить действующему президенту Цаю Ингвену победы на выборах в следующем году.

Согласно закону, браки можно заключать между тайванцами или же с иностранцами из стран, в которых разрешены однополые браки. Также пары смогут усыновить детей, однако только в том случае, если ребенок биологически связан с одним из партнеров.

Это решение вызвало гнев у консерваторов, которые заявляют, что новый закон нарушает волю народа. В прошлом году на серии референдумов избиратели выступили против однополых браков, утверждая, что брак можно заключать только между мужчиной и женщиной.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Брунее в апреле вступили в силу жесткие законы о смертной казни за однополые отношения. В стране в уголовный кодекс добавили законы шариата.