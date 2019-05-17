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Ракурс
Впервые в Азии узаконили однополые браки. Фото: twitter/pierrebmarc

Впервые в Азии узаконили однополые браки (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2019, 12:51
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Впервые в Азии разрешили законно заключать однополые браки. Революционное для региона решение было принято в Тайване.

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Тысячи демонстрантов стояли у стен парламента с радужными флагами под ливнем в ожидании важного решения. Закон предусматривает правовую защиту однополым бракам, которой обладают гетеросексуальные пары. Об этом сообщает Reuters.

Тайванцы стоят под дождем в ожидании разрешения на однополые браки. Фото: twitter/ATLFM1005

Закон вступит в силу 24 мая. Эксперты полагают, что это решение может стоить действующему президенту Цаю Ингвену победы на выборах в следующем году.

Согласно закону, браки можно заключать между тайванцами или же с иностранцами из стран, в которых разрешены однополые браки. Также пары смогут усыновить детей, однако только в том случае, если ребенок биологически связан с одним из партнеров.

В Тайване разрешили однополые браки. Фото: Twitter/lpuntavui

Это решение вызвало гнев у консерваторов, которые заявляют, что новый закон нарушает волю народа. В прошлом году на серии референдумов избиратели выступили против однополых браков, утверждая, что брак можно заключать только между мужчиной и женщиной.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Брунее в апреле вступили в силу жесткие законы о смертной казни за однополые отношения. В стране в уголовный кодекс добавили законы шариата.


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