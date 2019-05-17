Торговые льготы: США лишили Турцию преференций

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Торговые льготы для Турции отменили 17 мая США. С сегодняшнего дня для Анкары не будет действовать преференциальный режим торговли с Вашингтоном. Вместе с тем, американская сторона снизила свои пошлины на импорт турецкой стали до 25%.

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Белый дом сообщил о целесообразности лишения Турции права на участие в торговой программе для развивающихся стран, пишет Reuters.

Торговый представитель США в начале марта заявил, что Турция больше не имеет права участвовать в ней, поскольку она «достаточно экономически развита». В Анкаре ожидали, что Вашингтон откажется от подобного шага, который, по мнению, турецкой стороны, противоречит достижению цели в 75 млрд долл. взаимной торговли.

США импортирует из Турции транспортные средства и запчасти к автомобилям, ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также изделия из камня. В прошлом году президент США Дональд Трамп наложил более высокие пошлины на импорт турецкой стали и алюминия, чтобы оказать экономическое давление на Турцию и заставить ее освободить американского пастора, которого задержали по обвинению в терроризме. Его выпустили в октябре 2018 года. В ответ Анкара ввела пошлины на товары из США на сумму 1,8 млрд долл.