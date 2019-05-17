Санкции против России: Совет Европы открыл двери для РФ. Фото: Диванная сотня

https://racurs.ua/n122023-sankcii-protiv-rossii-sovet-evropy-otkryl-dveri-dlya-rf.html

Ракурс

Российская Федерация сможет вернуться в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) по чрезвычайной процедуре.

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В Хельсинки во время заседания Совета Европы министры иностранных дел приняли ключевое решение, которое позволит России вернуться в ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

По словам министров, все страны-члены СЕ должны обладать равным правом принимать участие в Комитете министров и ПАСЕ. В сообщении подчеркивается, что министры поддерживают участие всех делегаций на следующей сессии, которая пройдет в июне.

Такое заявление связано с выборами Генерального секретаря и судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Хотя отношения между Комитетом и Советом улучшились, министры настаивают на необходимости скоординировать совместные действия для повышения эффективности СЕ.

В частности, это необходимо для реагирования на нарушение обязательств, стандартов и принципов СЕ страной-членом организации.

Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался участвовать в заседании из-за кризиса в СЕ.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве активисты провели акции у посольств 14 стран-членов Совета Европы с просьбой содействовать освобождению украинцев, которых незаконно удерживают в России.