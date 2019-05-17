Погода в Украине 17 мая: объявлено штормовое предупреждение (КАРТА). Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/n122022-pogoda-v-ukraine-17-maya-obyavleno-shtormovoe-preduprejdenie-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение объявлено сегодня в западной части Украины.

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Погода 17 мая в Ровенской, Житомирской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет дождливой со шквалами и грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных регионах при этом будет высокой — днем до +25 градусов.

Такие погодные условия являются потенциально опасными. В связи с этим следует быть очень осторожными и придерживаться некоторых правил. В первую очередь постарайтесь не выходить из дома в непогоду, поскольку в это время возможны падения деревьев, обрывы линий электропередач и повреждение зданий. Более того, шквалы сопровождаются ливнями, грозами и градом. Также следует закрыть окна дома и по возможности не включать бытовую технику.

Напомним, накануне метеорологи обещали грозы и шквальный ветер с порывами 15−20 м/с в Западной Украине 17 мая. В то же время на юге страны столбик термометра поднимется до +30 градусов.