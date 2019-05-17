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Погода в Україні 17 травня: оголошено штормове попередження (КАРТА). Фото: Vgorode.ua

Погода в Україні 17 травня: штормове попередження оголосили в західних областях (КАРТА)

17 тра 2019, 12:09
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Штормове попередження оголошено сьогодні в західній частині України.

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Погода 17 травня в Рівненській, Житомирській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях буде дощовою зі шквалами та грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в західних регіонах при цьому буде високою — вдень до +25 градусів.

Такі погодні умови є потенційно небезпечними. У зв’язку з цим слід бути дуже обережними і дотримуватися деяких правил. В першу чергу намагайтеся не виходити з дому в негоду, оскільки у цей час можливі падіння дерев, обриви ліній електропередач і пошкодження будівель. Окрім того, шквали супроводжуються зливами, грозами і градом. Також слід закрити вікна в будинку і за можливості не вмикати побутову техніку.

Погода в Україні 17 травня: оголошено штормове попередження. Скріншо із сайту Укргідрометцентру

Погода в Україні 17 травня: оголошено штормове попередження. ФОТО: wetteronline

Нагадаємо, напередодні метеорологи обіцяли грози та шквальний вітер із поривами 15−20 м/с у Західній Україні 17 травня. Водночас на півдні країни стовпчик термометра підніметься до +30 градусів.

Джерело: Ракурс


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