Погода в Україні 17 травня: оголошено штормове попередження (КАРТА). Фото: Vgorode.ua

https://racurs.ua/ua/n122022-pogoda-v-ukrayini-17-travnya-shtormove-poperedjennya-ogolosyly-v-zahidnyh-oblastyah-karta.html

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Штормове попередження оголошено сьогодні в західній частині України.

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Погода 17 травня в Рівненській, Житомирській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях буде дощовою зі шквалами та грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря в західних регіонах при цьому буде високою — вдень до +25 градусів.

Такі погодні умови є потенційно небезпечними. У зв’язку з цим слід бути дуже обережними і дотримуватися деяких правил. В першу чергу намагайтеся не виходити з дому в негоду, оскільки у цей час можливі падіння дерев, обриви ліній електропередач і пошкодження будівель. Окрім того, шквали супроводжуються зливами, грозами і градом. Також слід закрити вікна в будинку і за можливості не вмикати побутову техніку.

Нагадаємо, напередодні метеорологи обіцяли грози та шквальний вітер із поривами 15−20 м/с у Західній Україні 17 травня. Водночас на півдні країни стовпчик термометра підніметься до +30 градусів.