Депортація кримських татар: парламент Канади не підтримав резолюцію про геноцид народу. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122020-deportaciya-krymskyh-tatar-parlament-kanady-ne-pidtrymav-rezoluciu-pro-genocyd-narodu.html

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Депортацію кримських татар відмовився визнати геноцидом парламент Канади. Депутати не підтримали відповідну резолюцію.

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Канадський депутат українського походження Борис Вжесневський спробував винести текст резолюції на голосування. Але опозиція відмовилася голосувати, повідомляє «Укрінформ».

Для того, щоб резолюція була прийнята, потрібна одноголосна згода парламентарів.

У тексті резолюції йшлося про те, що 18 травня 1944 року радянська влада під безпосереднім керівництвом Йосипа Сталіна почала депортацію 200 тис. кримських татар і етнічне зачищення в Криму. Кримських татар тоді позбавили майна і в товарних вагонах вивезли їх у степ Центральної Азії.

Якби канадська опозиція все ж прийняла резолюцію, то щорічно 18 травня в країні вшановували би пам’ять загиблих під час депортації кримських татар.

Після завершення засідання Вжесневський зазначив, що винесе резолюції на розгляд ще раз влітку і зробить все, щоб опозиція її підтримала.

Нагадаємо, Латвія визнала геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році. У Сеймі країни наголосили, що депортація була здійснена з метою знищення культури, соціального спадку кримськотатарського народу і його історичної приналежності до території Кримського півострова.