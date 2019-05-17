Депортация крымских татар: парламент Канады не поддержал резолюцию о геноциде народа. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122020-zasunuli-v-vagon-dlya-skota-parlament-kanady-ne-podderjal-rezoluciu-o-genocide-krymskih-tatar.html

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Депортацию крымских татар отказался признать геноцидом парламент Канады. Депутаты не поддержали соответствующую резолюцию.

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Канадский депутат украинского происхождения Борис Вжесневский попытался вынести текст резолюции на голосование. Но оппозиция отказалась голосовать, сообщает «Укринформ».

Для того, чтобы резолюция были принята, требуется единогласное согласие парламентариев.

В тексте резолюции речь шла о том, что 18 мая 1944 года советские власти под непосредственным руководством Иосифа Сталина начали депортацию 200 тыс. крымских татар и этнические чистки в Крыму. Крымских татар тогда лишили имущества и в товарных вагонах вывезли их в степь Центральной Азии.

Если бы канадская оппозиция все же приняла резолюцию, то ежегодно 18 мая в стране чествовали бы память погибших при депортации крымских татар.

После завершения заседания Вжесневский отметил, что вынесет резолюции на рассмотрение еще раз летом и сделает все, чтобы оппозиция ее поддержала.

Напомним, Латвия признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году. В Сейме страны подчеркнули, что депортация была осуществлена с целью уничтожить культуру, социальное наследство крымскотатарского народа и его историческую принадлежность к территории Крымского полуострова.