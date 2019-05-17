Экс-глава «Энергосети» Крючков вернулся в Украину. Фото: Страна

https://racurs.ua/n122021-eks-glava-energoseti-kruchkov-vernulsya-v-ukrainu.html

Ракурс

Экс-депутат и бывший председатель правления «Энергосети» Дмитрий Крючков вернулся в Украину. Крючков, который подозревается в нанесении ущерба государству в размере более 346 млн грн, выезжал в Германию из-за операции сына.

Loading...

Экс-депутату разрешили выехать на 10 дней в связи с семейными обстоятельствами. Об этом сообщил заместитель председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимир Кривенко, передает «Радiо Свобода».

Крючкова 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину, а 17 апреля, согласно решению Соломенского суда Киева, его взяли под стражу с залогом в размере 7 млн ​​грн.

Отметим, что обвинение ходатайствовало о значительно большем размере залога, который был бы равным убытками государству, а именно — 346 млн грн. В САП планировали обжаловать такое решение, но суд отказал прокуратуре.

Из СИЗО Крючков вышел 19 апреля, ведь залог был внесен его адвокатом Александром Лысаком. Однако, Крючкова обязали передвигаться в электронном браслете.

Как известно, Крючкова подозревают в хищении средств в госпредприятии «Запорожьеоблэнерго». Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) также расследуют причастность Крючкова к схеме братьев Суркисов и Игоря Кононенко, которых ранее уже допрашивали.

Как сообщал «Ракурс», Крючкову на днях вернули его паспорт.