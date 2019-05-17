Екс-голова «Енергомережі» Крючков повернувся до України. Фото: Страна

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Ракурс

Екс-депутат та колишній голова правління «Енергомережі» Дмитро Крючков повернувся до України. Крючков, який підозрюється у завданні збитків державі у розмірі понад 346 млн грн, виїжджав у Німеччину через операцію сина.

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Екс-депутату дозволили виїхати на 10 днів у зв’язку з сімейними обставинами. Про це повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Володимир Кривенко, передає «Радіо Свобода».

Крючкова 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, а 17 квітня, згідно з рішенням Солом’янського суду Києва, його взяли під варту із заставою у розмірі 7 млн грн.

Зазначимо, що обвинувачення клопотало про значно більший розмір застави, яка б дорівнювала збитками державі, а саме — 346 млн грн. У САП планували оскаржити таке рішення, але суд відмовив прокуратурі.

Із СІЗО Крючков вийшов 19-го квітня, адже застава була внесена його адвокатом Олександром Лисаком. Однак, Крючкова зобов’язали пересуватись у електронному браслеті.

Як відомо, Крючкова підозрюють у розкраданні коштів у держпідприємстві «Запоріжжяобленерго». Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) також розслідують причетність Крючкова до схеми братів Суркісів та Ігоря Кононенка, яких раніше вже допитували.

Як повідомляв «Ракурс», Крючкову днями повернули його паспорт.