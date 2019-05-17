Справа Марківа: Аваков в Італії бере участь в суді над нацгвардійцем / Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n122019-sprava-markiva-avakov-bere-uchast-v-sudi-nad-nacgvardiycem-v-italiyi-foto.html

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Справу Віталія Марківа сьогодні продовжує розглядати суд в Італії. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув на засідання суду 17 травня. Італійська сторона обвинувачує 29-річного українця у причетності до вбивства фотографа Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, а також у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона 24 травня 2014 року під час воєнних дій поблизу Слов’янська Донецької області.

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Сьогодні суд має намір допитати свідків захисту: виконуючого обов’язки командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколу Балана і чотирьох співслужбовців-гвардійців Віталія Марківа.

Нагадаємо, Марківа затримали в Італії влітку 2017 року за інспірованим звинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента під час бойових дій сил АТО із бойовиками-сепаратистами Гіркіна у місті Слов’янськ Донецької області.

Захист підсудного відкидає всі звинувачення.

Раніше повідомлялося, що суд в італійській Павії у травні-червні має оголосити вирок у справі Марківа. 22 лютого в суді виступив останній з 20 свідків від обвинувачення, карабінер відділу розслідування міжнародного тероризму, який аналізував контент соціальних мереж, результати прослуховувань та фото- і відеоматеріали із флешки, вилученої у Марківа.

На відеоролику із логотипом російського регіонального телеканалу «Новый регион» один із нібито представників Нацгвардії скаржиться на неувагу керівництва і невиплату грошей за службу на Донбасі. Зйомка підписана датою 11 червня 2014 року, через три тижні після загибелі італійця біля Слов’янська. Однак суддя Анна Марія Гатто прийняла відео російського каналу як доказ. Також інші «докази» карабінери знайшли на російському пропагандистському інтернет-ресурсі «Русская весна».