Дело Маркива: вину нацгвардейца определяют по видео с телеканалов РФ, Аваков прилетел в Италию на суд / Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122019-delo-markiva-dokazatelstvo-viny-nacgvardeyca-video-s-telekanalov-rf-avakov-priletel-v-italiu.html

Ракурс

Дело Виталия Маркива сегодня продолжает рассматривать суд в Италии. Глава МВС Украины Арсен Аваков прибыл на заседание суда 17 мая. Итальянская сторона обвиняет 29-летнего украинца в причастности к убийству фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, а также в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона 24 мая 2014 года во время боевых действий близ Славянска в Донецкой области.

Loading...

Сегодня суд намерен допросить свидетелей защиты: исполняющего обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана и четырех сослуживцев-гвардейцев Виталия Маркива.

Напомним, Маркива задержали в Италии летом 2017 года за инспирированным обвинением в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента во время боевых действий сил АТО с армией РФ и боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск Донецкой области.

Защита подсудимого отвергает все обвинения.

Ранее сообщалось, что суд в итальянской Павии в мае-июне должен объявить приговор по делу Маркива. 22 февраля в суде выступил последний из 20-ти свидетелей обвинения, карабинер отдела расследования международного терроризма, который анализировал контент соцсетей, результаты прослушиваний и фото- и видеоматериалы с флешки, изъятой в Маркива.

Например, на видеоролике с логотипом российского регионального телеканала «Новый регион» один из якобы представителей Нацгвардии жаловался на невнимание руководства и невыплату денег за службу на Донбассе. Съемка датирована 11 июня 2014 года, спустя три недели после гибели итальянца под Славянском. Однако судья Анна Мария Гатто приняла видео российского канала как доказательство. Также некоторые другие «доказательства» карабинеры нашли на российском пропагандистском интернет-ресурсе «Русская весна».