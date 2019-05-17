Rammstein выпустила первый за десятилетие альбом. Фото: А42

https://racurs.ua/n122018-rammstein-vypustila-pervyy-za-desyatiletie-albom-video.html

Ракурс

Всемирно известная немецкая рок-группа Rammstein выпустила свой первый за десятилетие полноформатный альбом с одноименным названием. В пластинку входят 11 треков.

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Два трека альбома Rammstein уже были представлены ранее — это песни: Radio и Deutschland. В истории группы Rammstein стал седьмым полноформатным альбомом.

В январе этого года группа анонсировала съемку пяти клипов на треки с этого лонгплея. Информацией поделился гитарист группы Рихард Круспе.

Отметим, что предыдущий альбом группы Liebe ist für alle da вышел в далеком 2009-м.

Известно, что в апреле группа опубликовал тизер нового альбома, в котором показали Каховскую площадь Херсона. Ролик вышел 18 мая и набрал более полутора миллионов просмотров.

Также в марте был представлен первый за последние семь лет клип. Его сняли на композицию Deutschland, которая входит в новый альбом. На вторую представленную песню (Radio) ролик выпустили в апреле. Он был сделан в черно-белом формате.

Как ранее сообщал «Ракурс», Rammstein раскритиковали за видео с образами узников нацистских концлагерей.