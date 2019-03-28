Видео группы Rammstein в робах заключенных нацистских концлагерей раскритиковали в Германии. Фото: Rammstein

https://racurs.ua/n119994-gruppu-rammstein-raskritikovali-v-germanii-za-video-s-obrazami-zakluchennyh-nacistskih-konclagerey.html

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Видео группы Rammstein, в котором участники коллектива предстали перед зрителями в робах заключенных нацистских концлагерей, раскритиковали в Германии.

Музыкантов обвиняют в антисемитизме и «умалении Холокоста». С критикой видео выступили уполномоченный федерального агентства правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн и экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлота Кноблох, сообщает DW.

В интервью газете Bild Кноблох обвинила группу Rammstein в использовании гибели людей в развлекательных целях и в «бездумной эксплуатации свободы творчества».

В тоже время участники группы не комментируют ситуацию и даже не сообщают, какое послание заложено в песне.

В 35-секундном ролике Rammstein, опубликованном вчера, участники группы показаны на эшафоте с петлями на шее. Ожидается, что песня появится сегодня, поскольку в конце ролика появляется надпись «XXVIII.III.MMXIX», что означает 28 марта 2019 года. А также высвечивается слово Deutschland, вероятно название песни.