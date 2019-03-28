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Групу Rammstein розкритикували у Німеччині за відео з образами в’язнів нацистських концтаборів. Фото: Rammstein

Групу Rammstein розкритикували у Німеччині за відео з образами в’язнів нацистських концтаборів

28 бер 2019, 13:56
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Відео групи Rammstein, в якому учасники колективу постали перед глядачами в робах в’язнів нацистських концтаборів, розкритикували у Німеччині.

Музикантів звинувачують в антисемітизмі і «применшенні Голокосту». З критикою відео виступили уповноважений федерального агентства уряду по боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн і екс-глава Центральної ради євреїв у Німеччині Шарлота Кноблох, повідомляє DW.

В інтерв’ю газеті Bild Кноблох звинуватила групу Rammstein у використанні загибелі людей в розважальних цілях і в «бездумній експлуатації свободи творчості».

Водночас учасники групи не коментують ситуацію і навіть не повідомляють, яке послання закладено у пісні.

У 35-секундному ролику Rammstein, опублікованому вчора, учасники групи показані на ешафоті з петлями на шиї. Очікується, що пісня з’явиться сьогодні, оскільки в кінці ролика з’являється напис «XXVIII.III.MMXIX», що означає 28 березня 2019 року. А також висвічується слово Deutschland, що є, ймовірно, назвою пісні.


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