«Мадонна з гранатом», Сандро Ботічеллі, оригінал, фото: Small Bay

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Ракурс

Під час реставраційних робіт імітації картини відомого італійського художника Сандро Ботічеллі «Мадонна з гранатом», котра зберігається в маєтку Ranger’s House на південному сході Лондона, експерти з благодійної організації English Heritage несподівано усвідомили, що це полотно — насправді найближча копія оригіналу картини, виготовлена в майстерні Ботічеллі у Флоренції ще за його життя.

До цього вважалося, що картина була більш пізньою копією, створеною невідомим художником, повідомляє «BBC Україна».

Свою думку про картину експерти змінили, очистивши її від густої жовтої оліфи та бруду. Виявилося, що картина надто стилістично правильна, щоб бути пізньою копією. До того ж, вона намальована на деревині тополі — матеріалі, що зазвичай використовувався в той час.

Щоб перевірити свої здогадки, реставратори звернулися до за консультацією до експертів з лондонського Музею Вікторії та Альберта та Національної галереї.

Зазначається, що цю роботу протягом довгого часу вважали пізньою копією, оскільки вона містить деякі невеликі відмінності від оригіналу, котрий демонструється у галереї Уффіці у Флоренції. Крім того, копія менша за розмірами, ніж у створений у 1487 році оригінал, діаметр котрого становить 143,5 см.

Ботічеллі, подібно до інших флорентійських художників, мав власну студію, котра виготовляла версії та адаптації популярних робіт. Ймовірно, вони коштували менше, ніж оригінали. Ботічеллі помер у 1510 році.

Нагадаємо, нещодавно в Парижі під час ремонту будинку знайшли величезну картину XVII століття, розміром три на шість метрів. Ймовірно, її заховали під час Другої світової війни.