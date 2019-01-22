Скарб за стіною: під час ремонту будинку у Парижі знайшли величезну картину XVII століття / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

У Парижі під час проведення ремонтних робіт в будинку по вулиці Мариньян, поблизу Єлисейських полів, було знайдено картину розміром три на шість метрів. Полотно написав учень придворного живописця Людовика XIV Шарля Лебрена художник Арно де Вуез у 1674 році.

Раніше в паризькому будинку XIX століття знаходилася брокерська контора, приміщення нагадувало типовий офіс. Однак у 2017 році представники Oscar de la Renta вирішили зробити там ремонт та демонтувати підвісну стелю. Під час ремонтних робіт на другому поверсі працівники виявили дерев’яні панелі з геральдичними символами середини XIX століття. За цими панелями і перебувало величезне полотно, пише «Медуза» з посиланням на The New York Times.

На картині зображений Шарль Олів'є де Нуантель — французький посол в Османській імперії — і представники королівського двору. Полотно приклеєне до стіни, тому його не можна зняти, не пошкодивши. Донині невідомо, чому картину замурували у стіну. Не виключено, що її сховали під час Другої світової війни.

Представники Oscar de la Renta вирішили за свій рахунок зробити реставрацію картини, після чого вона залишиться на стіні, доки дім моди буде орендувати будівлю під бутик. Роботи з реставрації почалася торік у листопаді і повинні закінчитися до травня.

Нагадаємо, торік 5 жовтня у Лондоні відразу після завершення аукціону запустився процес самоліквідації картини художника Бенксі. Як стало відомо, в раму був вбудований подрібнювач.