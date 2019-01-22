Сокровище за стеной: во время ремонта дома в Париже нашли огромную картину XVII века / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

В Париже во время проведения ремонтных работ в доме на улице Мариньян, около Елисейских полей, была найдена картина размером три на шесть метров. Полотно написал ученик придворного живописца Людовика XIV Шарля Лебрена художник Арно де Вуэз в 1674 году.

Раньше в парижском здании XIX века находилась брокерская контора, помещение напоминало типичный офис. Однако в 2017 году представители Oscar de la Renta решили сделать там ремонт, демонтировав подвесной потолок. В ходе ремонтных работ на втором этаже рабочие обнаружили деревянные панели с геральдическими символами середины XIX века. За этими панелями и находилось огромное полотно, пишет «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

На картине изображены Шарль Оливье де Нуантель — французский посол в Османской империи — и сопровождавшие его представители королевского двора. Полотно было приклеено к стене, поэтому его нельзя снять, не повредив. До сих пор неизвестно, каким образом картина оказалась замурована в стену. Не исключено, что ее спрятали во время Второй мировой войны.

Представители Oscar de la Renta решили сделать за свой счет реставрацию картины, после чего она останется на стене, пока модный дом будет арендовать здание под бутик. Работы по реставрации началась в ноябре прошлого года и должны закончиться к маю.

Напомним, 5 октября 2018 года в Лондоне сразу после завершения аукциона запустился процесс самоликвидации картины художника Бэнкси. Как стало известно, в раму был встроен измельчитель.