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«Мадонна с гранатом», Сандро Боттичелли, оригинал, фото: Small Bay

Отчистив имитацию картины Ботичелли от грязи, реставраторы увидели ближайшую копию известного шедевра художника (ФОТО)

28 мар 2019, 13:48
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Во время реставрационных работ имитации картины известного итальянского художника Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом», которая хранится в имении Ranger’s House на юго-востоке Лондона, эксперты из благотворительной организации English Heritage неожиданно осознали, что это полотно — на самом деле ближайшая копия оригинала картины, изготовленная в мастерской Боттичелли во Флоренции еще при его жизни.

До этого считалось, что картина была более поздней копией, созданной неизвестным художником, сообщает «BBC Украина».

Свое мнение о картине эксперты изменили, очистив ее от густой желтой олифы и грязи. Оказалось, что картина слишком стилистически правильна, чтобы быть поздней копией. К тому же, она нарисована на древесине тополя — материале, который обычно использовался в то время.

Чтобы проверить свои догадки, реставраторы обратились к за консультацией к экспертам из лондонского Музея Виктории и Альберта и Национальной галереи.

Отмечается, что эту работу в течение долгого времени считали поздней копией, поскольку она содержит некоторые небольшие отличия от оригинала, который демонстрируется в галерее Уффици во Флоренции. Кроме того, копия меньше по размерам, чем в созданный в 1487 году оригинал, диаметр которого составляет 143,5 см.

Боттичелли, подобно другим флорентийским художникам, имел собственную студию, которая изготавливала версии и адаптации популярных работ. Вероятно, они стоили меньше, чем оригиналы. Боттичелли умер в 1510 году.

Ближайшая копия «Мадонны с гранатом», фото: «BBC Украина»

Напомним, недавно в Париже во время ремонта дома нашли огромную картину XVII века, размером три на шесть метров. Вероятно, ее спрятали во время Второй мировой войны.


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