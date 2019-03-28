Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці / Фото: Скрін YouTube

Свинячі голови на палицях, кийки і сльозогінний газ: що відбувалося на акції «Нацдружин» у Вінниці в день візиту Порошенка (ФОТО, ВІДЕО)

28 бер 2019, 13:34
999

Сутички «Нацдружин» з поліцією сталися у Вінниці вчора ввечері у день приїзду до міста президента Петра Порошенка. Близько 200-ти протестувальників йшли колоною нібито на зустріч з главою держави, однак натрапили на поліцейський кордон. Внаслідок цього між учасниками акції та правоохоронцями виникла сутичка, поліція застосувала кийки, а опоненти — сльозогінний газ, каміння та фаєри.

Події відбувалися після 17.00. Під час бійки спецпризначенці помістили в автозак трьох активістів. Тоді «Нацдружини» перекрили дорогу, протистояння знову переросло у сутичку, пише Vinbazar.

Представники «Національного корпусу» та «Національних дружин» нібито вийшли на акцію, щоб вимагати від Порошенка покарати причетних до розкрадань в «Укроборомпромі». За інформацією місцевих ЗМІ, частина молодиків приїхали до Вінниці з Одеси.

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Як зазначає прес-служба Нацполіції регіону, під час проведення масових заходів 27 березня силовики затримали трьох осіб, які застосовували сльозогінний газ, піротехнічні засоби та кидалися камінням. Затриманими виявилися двоє мешканців Вінниці, 1993 та 2001 року народження та 31-річний киянин. Поліцейські склали на правопорушників протоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та відпустили їх.

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Масові арешти в Криму: суд відправив у СІЗО 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Російській Федерації суд у Криму заарештував до 15 травня всіх 23 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Мешканців окупованого півострова російські силовики затримали вчора

Новини України
22:55   28 бер

«Справа Курченка»: ЗМІ повідомили, що оточенню Порошенка оголошені підозри, в Генпрокуратурі це заперечують (ДОКУМЕНТ)

Підозри у справі про відмивання грошей екс-президента Януковича оголошені екс-главі АП Борису Ложкіну, чинному заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову та колишній голові Нацбанку Валерії Гонтаревій

Юридичні новини
21:15   28 бер

Справа рук кухаря Путіна: в СБУ «розслідування» про українську приватну військову компанію в Сирії назвали фейком

Російські ЗМІ сьогодні оприлюднили нібито розслідування про російсько-українську приватну військову компанію «Вега», представники якої тренують бійців у Сирії. У СБУ пояснили, що й до чого

Новини України
17:00   28 бер