Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці / Фото: Скрін YouTube

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Сутички «Нацдружин» з поліцією сталися у Вінниці вчора ввечері у день приїзду до міста президента Петра Порошенка. Близько 200-ти протестувальників йшли колоною нібито на зустріч з главою держави, однак натрапили на поліцейський кордон. Внаслідок цього між учасниками акції та правоохоронцями виникла сутичка, поліція застосувала кийки, а опоненти — сльозогінний газ, каміння та фаєри.

Події відбувалися після 17.00. Під час бійки спецпризначенці помістили в автозак трьох активістів. Тоді «Нацдружини» перекрили дорогу, протистояння знову переросло у сутичку, пише Vinbazar.

Представники «Національного корпусу» та «Національних дружин» нібито вийшли на акцію, щоб вимагати від Порошенка покарати причетних до розкрадань в «Укроборомпромі». За інформацією місцевих ЗМІ, частина молодиків приїхали до Вінниці з Одеси.

Як зазначає прес-служба Нацполіції регіону, під час проведення масових заходів 27 березня силовики затримали трьох осіб, які застосовували сльозогінний газ, піротехнічні засоби та кидалися камінням. Затриманими виявилися двоє мешканців Вінниці, 1993 та 2001 року народження та 31-річний киянин. Поліцейські склали на правопорушників протоколи за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та відпустили їх.