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Столкновения «Нацдружин» с полицией: что происходило во время визита Порошенко в Винницу / Фото: Скрін YouTube

Свиные головы на палках, дубинки и слезоточивый газ: что происходило на акции «Нацдружин» в Виннице в день визита Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)

28 мар 2019, 13:34
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Столкновения «Нацдружин» с полицией произошли в Виннице вчера вечером в день приезда в город президента Петра Порошенко. Около 200-ти протестующих шли колонной якобы на встречу с главой государства, однако натолкнулись на полицейский кордон. В результате между участниками акции и правоохранителями завязалась потасовка, полиция применила дубинки, а оппоненты — слезоточивый газ, камни и файеры.

События происходили после 17.00. Во время драки спецназовцы поместили в автозак трех активистов. Тогда «Нацдружины» перекрыли дорогу, противостояние снова переросло в потасовку, пишет Vinbazar.

Представители «Национального корпуса» и «Национальных дружин» якобы вышли на акцию, чтобы требовать от Порошенко наказать причастных к хищениям в «Укроборомпроме». По информации местных СМИ, часть молодых людей приехали в Винницу из Одессы.

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Как отмечает пресс-служба Нацполиции региона, во время проведения массовых мероприятий 27 марта силовики задержали три человека, которые применяли слезоточивый газ, пиротехнические средства и бросались камнями. Задержанными оказались двое жителей Винницы, 1993 и 2001 года рождения и 31-летний киевлянин. Полицейские составили на правонарушителей протоколы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство) и отпустили их.

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці

Сутички “Нацдружин” з поліцією: що відбувалося під час візиту Порошенка до Вінниці


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