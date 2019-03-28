Столкновения «Нацдружин» с полицией: что происходило во время визита Порошенко в Винницу / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/n119992-svinye-golovy-na-palkah-dubinki-i-slezotochivyy-gaz-chto-proishodilo-na-akcii-nacdrujin.html

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Столкновения «Нацдружин» с полицией произошли в Виннице вчера вечером в день приезда в город президента Петра Порошенко. Около 200-ти протестующих шли колонной якобы на встречу с главой государства, однако натолкнулись на полицейский кордон. В результате между участниками акции и правоохранителями завязалась потасовка, полиция применила дубинки, а оппоненты — слезоточивый газ, камни и файеры.

События происходили после 17.00. Во время драки спецназовцы поместили в автозак трех активистов. Тогда «Нацдружины» перекрыли дорогу, противостояние снова переросло в потасовку, пишет Vinbazar.

Представители «Национального корпуса» и «Национальных дружин» якобы вышли на акцию, чтобы требовать от Порошенко наказать причастных к хищениям в «Укроборомпроме». По информации местных СМИ, часть молодых людей приехали в Винницу из Одессы.

Как отмечает пресс-служба Нацполиции региона, во время проведения массовых мероприятий 27 марта силовики задержали три человека, которые применяли слезоточивый газ, пиротехнические средства и бросались камнями. Задержанными оказались двое жителей Винницы, 1993 и 2001 года рождения и 31-летний киевлянин. Полицейские составили на правонарушителей протоколы по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство) и отпустили их.