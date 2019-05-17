Коалиция развалилась: «Народный фронт» отделился. Фото: BBC

https://racurs.ua/n122017-koaliciya-razvalilas-narodnyy-front-otdelilsya.html

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«Народный фронт», парламентская фракция экс-премьера Арсения Яценюка, отделилась от коалиции. Таким образом коалиция прекратила свое существование.

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Новая коалиция должна быть сформирована в течение 30 дней. Об этом заявив сегодня во время заседания Верховной Рады глава фракции НФ Максим Бурбак.

Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции, с новой повесткой дня, — подчеркнул нардеп.

«Народный фронт» призвал фракции ВР уже начинать консультации по подготовке нового коалиционного соглашения.

После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил, что коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» прекратила существование.

Если в парламенте отсутствует правящая коалиция, то это не позволит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому распустить Раду после его инаугурации.

Как известно, развалившаяся сегодня парламентская коалиции была сформирована в 2014 году. В нее входили 302 нардепа от фракций: «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Самопомощь» и «Батькивщина».