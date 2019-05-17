Коаліція розвалилася: «Народний фронт» відокремився. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n122017-koaliciya-rozvalylasya-narodnyy-front-vidokremyvsya.html

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«Народний фронт», парламентська фракція екс-прем'єра Арсенія Яценюка, відокремилася від коаліції. Таким чином коаліція припинила своє існування.

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Нова коаліція має бути сформована впродовж 30 днів. Про це заявивши сьогодні під час засідання Верховної Ради голова фракції НФ Максим Бурбак.

Ми заявляємо про вихід із нинішньої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним, — наголосив нардеп.

«Народний фронт» закликав фракції ВР вже починати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди.

Після цього спікер Ради Андрій Парубій оголосив, що коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» припинила існування.

Якщо в парламенті відсутня правляча коаліція, то це не дозволить новообраному президенту Володимиру Зеленському розпустити Раду після його інавгурації.

Як відомо, парламентська коаліції, яка розпалася сьогодні, була сформована в 2014 році. До неї входили 302 нардепа від фракцій: «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Самопоміч» та «Батьківщина».