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Інавгурація Зеленського: Порошенко дав добро на організацію церемонії / Фото: Кореспондент

Указ про організацію інавгурації Зеленського видав Порошенко

17 тра 2019, 10:19
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Указ про підготовку інавгурації Володимира Зеленського підписав чинний президент Петро Порошенко. Документ датовано ще 16 травням. Відтак для підготовки урочистої церемонії в стінах Верховної Ради створять організаційний комітет, який впродовж двох днів повинен затвердити всі заходи, пов’язані з інавгурацією.

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Міністерство закордонних справ запросить іноземні делегації, Міністерство внутрішніх справ забезпечить порядок під час підготовки та безпосередньо інавгурації, а Кабінет міністрів — фінансову складову.

Також Держкомтелерадіо відповідатиме за висвітлення інавгурації Зеленського у ЗМІ. До складу організаційного комітету увійшли глава МЗС Павло Клімкін, міністр культури Євген Нищук, перший заступник Генштабу Ігор Колесник та інші.

Нагадаємо, згідно з вчорашнім рішенням парламенту, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10.00. Раніше Зеленський наполягав на призначенні його інавгурації 19 травня.

Джерело: Ракурс


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