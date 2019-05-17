Інавгурація Зеленського: Порошенко дав добро на організацію церемонії / Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n122016-ukaz-pro-organizaciu-inavguraciyi-zelenskogo-vydav-poroshenko.html

Ракурс

Указ про підготовку інавгурації Володимира Зеленського підписав чинний президент Петро Порошенко. Документ датовано ще 16 травням. Відтак для підготовки урочистої церемонії в стінах Верховної Ради створять організаційний комітет, який впродовж двох днів повинен затвердити всі заходи, пов’язані з інавгурацією.

Loading...

Міністерство закордонних справ запросить іноземні делегації, Міністерство внутрішніх справ забезпечить порядок під час підготовки та безпосередньо інавгурації, а Кабінет міністрів — фінансову складову.

Також Держкомтелерадіо відповідатиме за висвітлення інавгурації Зеленського у ЗМІ. До складу організаційного комітету увійшли глава МЗС Павло Клімкін, міністр культури Євген Нищук, перший заступник Генштабу Ігор Колесник та інші.

Нагадаємо, згідно з вчорашнім рішенням парламенту, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10.00. Раніше Зеленський наполягав на призначенні його інавгурації 19 травня.