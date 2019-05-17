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Инаугурация Зеленского: Порошенко дал добро на организацию церемонии / Фото: Кореспондент

Указ об организации инаугурации Зеленского подписал Порошенко

17 мая 2019, 10:19
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Указ о подготовке инаугурации Владимира Зеленского подписал действующий президент Петр Порошенко. Документ датирован еще 16 мая. Для подготовки торжественной церемонии в стенах Верховной Рады создадут организационный комитет, который за два дня должен утвердить все мероприятия, связанные с инаугурацией.

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Министерство иностранных дел пригласит иностранные делегации, Министерство внутренних дел — обеспечит порядок во время подготовки и непосредственно инаугурации, а Кабинет министров — финансовую составляющую. Также Госкомтелерадио будет отвечать за освещение инаугурации Зеленского в СМИ.

В состав организационного комитета вошли глава МИД Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, первый заместитель Генштаба ВСУ Игорь Колесник и другие.

Напомним, согласно вчерашнему решению парламента, инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10.00. Ранее Зеленский настаивал на назначении его инаугурации 19 мая.

Источник: Ракурс


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