Указ об организации инаугурации Зеленского подписал Порошенкоhttps://racurs.ua/n122016-ukaz-ob-organizacii-inauguracii-zelenskogo-podpisal-poroshenko.htmlРакурс
Указ о подготовке инаугурации Владимира Зеленского подписал действующий президент Петр Порошенко. Документ датирован еще 16 мая. Для подготовки торжественной церемонии в стенах Верховной Рады создадут организационный комитет, который за два дня должен утвердить все мероприятия, связанные с инаугурацией.
Министерство иностранных дел пригласит иностранные делегации, Министерство внутренних дел — обеспечит порядок во время подготовки и непосредственно инаугурации, а Кабинет министров — финансовую составляющую. Также Госкомтелерадио будет отвечать за освещение инаугурации Зеленского в СМИ.
В состав организационного комитета вошли глава МИД Павел Климкин, министр культуры Евгений Нищук, первый заместитель Генштаба ВСУ Игорь Колесник и другие.
Напомним, согласно вчерашнему решению парламента, инаугурация Зеленского состоится 20 мая в 10.00. Ранее Зеленский настаивал на назначении его инаугурации 19 мая.