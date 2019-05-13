Вибори Верховної Ради

https://racurs.ua/ua/n121682-dostrokove-prypynennya-povnovajen-verhovnoyi-rady-nichogo-ne-vyrishyt-ekspert.html

Ракурс

У відносинах глави держави з парламентом буде даватися взнаки кривобока логіка послідовності виборів: спочатку президентські, потім вибори Верховної Ради.

Про це у своїй статті для «Ракурсу» пише кандидат історичних наук, доцент Віктор Мельниченко.

На його переконання, для суспільства і держави було би краще навпаки, щоб на президентські вибори прийшли лідери політичних сил, які довели свій вплив у парламентських перегонах.

Дострокове припинення повноважень Верховної Ради нічого не вирішить, впевнений експерт. Так, можна спробувати перенести вибори з жовтня на літо, але їх результати ще більшої мірою, аніж на президентських виборах, будуть вирішувати не ті, хто прийшов на вибори, а ситуаційна коаліція тих, хто ухилився від участі у виборах. Причому варто очікувати істотного зростання останніх.

Окрім того, зауважує Мельниченко, вибори Верховної Ради потребуватимуть неабияких організаційних зусиль і фінансових ресурсів, а з ними ситуація краща у постійних акторів політичної сцени України, а не дебютантів.

«Тож новообраний глава держави постане перед дилемою: конфліктувати з парламентською більшістю у теперішній Верховній Раді, усвідомлюючи неможливість реалізації будь-яких власних законодавчих ініціатив до кінця року, або шукати компроміс із наявними парламентарями, ризикуючи увійти в мало привабливий образ „нового Порошенка“», — пише експерт.