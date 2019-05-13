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Ракурс
Выборы Верховной Рады

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады ничего не решит — эксперт

13 мая 2019, 10:32
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В отношениях главы государства с парламентом будет проявляться кривобокая логика последовательности выборов: сначала президентские, потом выборы Верховной Рады.

Об этом в своей статье для «Ракурса» пишет кандидат исторических наук, доцент Виктор Мельниченко.

По его убеждению, для общества и государства было бы лучше наоборот, чтобы на президентские выборы пришли лидеры политических сил, которые доказали свое влияние в парламентской гонке.

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады ничего не решит, убежден эксперт. Так, можно попробовать перенести выборы с октября на лето, но их результаты еще в большей степени, чем на президентских выборах, будут решать не те, кто пришел на выборы, а ситуационная коалиция тех, кто уклонился от участия в выборах. Причем стоит ожидать существенного роста последних.

Кроме того, отмечает Мельниченко, выборы Верховной Рады потребуют значительных организационных усилий и финансовых ресурсов, а с ними ситуация лучше у постоянных актеров политической сцены Украины, а не дебютантов.

«Так что новоизбранный глава государства встанет перед дилеммой: конфликтовать с парламентским большинством в нынешней Верховной Раде, осознавая невозможность реализации любых собственных законодательных инициатив до конца года, или искать компромисс с имеющимися парламентариями, рискуя войти в малопривлекательный образ „нового Порошенко“», — пишет эксперт.

Источник: Ракурс


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