Выборы Верховной Рады

https://racurs.ua/n121682-dosrochnoe-prekraschenie-polnomochiy-verhovnoy-rady-nichego-ne-reshit-ekspert.html

Ракурс

В отношениях главы государства с парламентом будет проявляться кривобокая логика последовательности выборов: сначала президентские, потом выборы Верховной Рады.

Об этом в своей статье для «Ракурса» пишет кандидат исторических наук, доцент Виктор Мельниченко.

По его убеждению, для общества и государства было бы лучше наоборот, чтобы на президентские выборы пришли лидеры политических сил, которые доказали свое влияние в парламентской гонке.

Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады ничего не решит, убежден эксперт. Так, можно попробовать перенести выборы с октября на лето, но их результаты еще в большей степени, чем на президентских выборах, будут решать не те, кто пришел на выборы, а ситуационная коалиция тех, кто уклонился от участия в выборах. Причем стоит ожидать существенного роста последних.

Кроме того, отмечает Мельниченко, выборы Верховной Рады потребуют значительных организационных усилий и финансовых ресурсов, а с ними ситуация лучше у постоянных актеров политической сцены Украины, а не дебютантов.

«Так что новоизбранный глава государства встанет перед дилеммой: конфликтовать с парламентским большинством в нынешней Верховной Раде, осознавая невозможность реализации любых собственных законодательных инициатив до конца года, или искать компромисс с имеющимися парламентариями, рискуя войти в малопривлекательный образ „нового Порошенко“», — пишет эксперт.