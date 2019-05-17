Rammstein випустив перший за десятиліття альбом. Фото: А42

https://racurs.ua/ua/n122018-rammstein-vypustyv-pershyy-za-desyatylittya-albom-video.html

Ракурс

Всесвітньо відомий німецький рок-гурт Rammstein випустив свій перший за десятиліття повноформатний альбом з однойменною назвою. До платівки входять 11 треків.

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Два треки альбому Rammstein вже були представлені раніше — це пісні: Radio і Deutschland. В історії гурту Rammstein став сьомим повноформатним альбомом.

У січні цього року гурт анонсував зйомку п’яти кліпів на треки з цього лонгплею. Інформацією поділився гітарист гурту Ріхард Круспе.

Зазначимо, що попередній альбом гурту Liebe ist für alle da вийшов у далекому 2009-му.

Відомо, що у квітні гурт опублікував тизер до нового альбому, у якому показали Каховську площу Херсона. Ролик вийшов 18 травня і набрав понад півтора мільйонів переглядів.

Також у березні був представлений перший за останні сім років кліп. Його зняли на композицію Deutschland, яка входить у новий альбом. На другу представлену пісню (Radio) ролик випустили у квітні. Він був зроблений у чорно-білому форматі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Rammstein розкритикували за відео з образами в’язнів нацистських концтаборів.