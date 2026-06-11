РФ строит военную базу. Фото: Yle/Planet Labs PBC

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Країна-агресор Росія вперше з радянських часів зводить нову військову базу поблизу кордону з Фінляндією.

Роботи стартували навесні 2026 року, а підготовку до будівництва фіксували ще восени 2025 року. Уже зводять близько 10 казарм на 3−4 поверхи, штаб і перші інфраструктурні об'єкти. Все відбувається на території села Нова Вілга під Петрозаводськом. Про це повідомило фінське медіа Yle з посиланням на супутникові знімки та експерта розвідки Фінляндії.

Експерти вважають, що РФ може розмістити на новій базі 4−6 тис. бійців мотопіхотних військ, які розташовуються у Карелії. Загалом росіяни планують збудувати понад 50 об'єктів, зокрема житло для сімей військових.

На думку фахівців, російський потенціал уздовж кордону НАТО зростає. Однак швидким цей потенціал не назвеш, бо війни проти України стримує розгортання сил на інших напрямках.

Будівельний майданчик вже інспектував заступник міністра оборони РФ Павло Фрадков.

Нагадаємо, партизани повідомляли, що в Севастополі в пришвидшеному темпі росіяни будують військово-морський госпіталь. Об'єкт, який почали зводити у жовтні 2022 року та планували здати лише наприкінці 2026 років, тепер намагаються добудувати в авральному режимі.