Санкції проти Росії: Рада Європи відкрила двері для РФ. Фото: Диванная сотня

https://racurs.ua/ua/n122023-sankciyi-proty-rosiyi-rada-ievropy-vidkryla-dveri-dlya-rf.html

Ракурс

Російська Федерація зможе повернутися до Парламентської асамблеї ради Європи (ПАРЄ) по надзвичайній процедурі.

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У Гельсінкі під час засідання Ради Європи міністри закордонних справ ухвалили ключове рішення, яке дозволить Росії повернутися в ПАРЄ. Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

За словами міністрів, всі країни-члени РЄ повинні володіти рівним правом брати участь в Комітеті міністрів та ПАРЄ. У повідомленні наголошується, що міністри підтримують участь усіх делегацій на наступній сесії, яка пройде в червні.

Така заява пов’язана з виборами Генерального секретаря і суддів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Хоча відносини між Комітетом та Радою покращилися, міністри наполягають на необхідності скоординувати спільні дії для підвищення ефективності РЄ.

Зокрема, це необхідно для реагування на порушення зобов’язань, стандартів і принципів РЄ країною-членом організації.

Як відомо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін відмовився брати участь в засіданні через кризу в РЄ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві активісти провели акції біля посольств 14 країн-членів Ради Європи з проханням сприяти звільненню українців, яких незаконно утримують в Росії.