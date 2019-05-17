Торговельні пільги: США позбавили Туреччину преференцій

https://racurs.ua/ua/n122024-batig-ta-pryanyk-vashyngton-pozbavyv-anakaru-torgovelnyh-pilg-ale-znyzyv-myta-na-stal.html

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Торговельні пільги для Туреччини скасували 17 травня США. Відсьогодні для Анкари не діятиме преференційний режим торгівлі з Вашингтоном. Разом з тим, американська сторона знизила свої мита на імпорт турецької сталі до 25%.

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Білий дім повідомив про доцільність припинення права Туреччини на участь у торговельній програмі для країн, що розвиваються, пише Reuters.

Торговий представник США на початку березня заявив, що Туреччина більше не має права брати участь у ній, оскільки вона «досить економічно розвинена». У Анкарі очікували на відмову Вашингтона від подібного кроку, який, на думку, турецької сторони, суперечить досягненню цільової мети у 75 млрд дол. взаємної торгівлі.

США імпортує з Туреччини транспортні засоби та запчастини до автомобілів, ювелірні вироби та дорогоцінні метали, а також вироби з каменю.

Торік президент США Дональд Трамп наклав більш високі мита на імпорт турецької сталі і алюмінію, щоб чинити економічний тиск на Туреччину і змусити її звільнити американського пастора, якого затримали за звинуваченням в тероризмі. Його випустили в жовтні минулого року. У відповідь Анкара запровадила мита на товари з США на суму 1,8 млрд дол.